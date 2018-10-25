МИД будет добиваться перевода Бутиной в новую камеру

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МИД России будет добиваться скорейшего перевода задержанной в США Марии Бутиной в другую камеру в связи с наступлением холодов, заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как сообщила Захарова, на прошлой неделе российские дипломаты провели встречу с Бутиной и констатировали, что ее условия в тюрьме постепенно улучшаются.

"Мы уверены, что постоянный доступ к книгам и прессе даст соотечественнице возможность дополнительного морального стимула в этих условиях, когда ее имя опорочено, когда вокруг нее сформирована атмосфера ненависти, когда она стала чуть ли не символом творящейся сейчас в ряде политических кругов Америки русофобии. Мы будем добиваться скорейшего перевода Марии Бутиной в другую камеру, поскольку в нынешней с наступлением холодов ей будет тяжело находиться, температура там низкая", — сообщила официальный представитель МИД.

Это практические вопросы, но они все стоят на повестке дня и будут решаться нашими дипломатами, отметила она.

"Вызывает недоумение, что суд, который рассматривает дело россиянки, до сих пор не передал Марии Бутиной судебные материалы, несмотря на то, что очередное заседание запланировано на 13 ноября. К сожалению, это дает лишний повод усомниться в непредвзятости американского правосудия и в данном конкретном случае", — считает Захарова.

Она подчеркнула, что Москва настаивает на полной невиновности Марии Бутиной, "которая была арестована исключительно за свой российский паспорт и, без всякого сомнения, является политической заключенной".

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".