Эксперты взяли пробы воды из колодца в резиденции саудовского генконсула

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Турецкие эксперты-криминалисты взяли пробы воды из колодца в саду резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает в среду телеканал TRT со ссылкой на источник в следственных органах.

Отмечается, что саудовское генконсульство при этом запретило турецкой полиции провести детальный осмотр колодца.

Во вторник глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что тело Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако официально эта информация не была подтверждена.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.