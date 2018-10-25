Пучдемон заявил об отсутствии диалога Мадрида и Каталонии

ЖЕНЕВА, 25 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Условия для возобновления мирного диалога Мадрида и Каталонии пока не созданы, заявил РИА Новости бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

"Нет. Пока рано. Пока нет условий. Люди в тюрьме, они в ссылке, их преследуют за свои идеи. Так что до этого (переговоров — ред.) они должны создать условия. И сразу после этого заявить, что да, мы готовы обсуждать с вами, каталонцами, как вы видите ваше будущее. Потому что это то, за что мы боремся", — сказал он.

Первого октября исполнился год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.