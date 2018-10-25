Россия потребовала немедленно освободить Вышинского

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Москва по-прежнему требует от Киева немедленного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что Россия ждет от профильных международных структур и организации не просто заявлений, а взятия ситуации под контроль, регулярных напоминаний Киеву о прямых обязанностях соблюдать свободу СМИ.

Руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский уже более 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.