Лавров планирует встретиться с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 ноября планирует встретиться с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На 2 ноября намечены переговоры в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем организации по безопасности и сотрудничеству в Европе господином Гремингером", — заявила она.

"В ходе встречи прежде всего планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ с учетом предстоящего в Милане 6-7 декабря министерского заседания организации", — добавила она, отметив, что Россия готовит проекты решений по антитеррору, борьбе с наркоугрозой, обеспечению языков и образовательных прав граждан, свободный доступ СМИ и общественности к информации.

Дипломат также сообщила о запланированной встрече Лаврова с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньером в ходе его визита в РФ.

"29 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с господином Заньером для обсуждения положения русскоязычного населения на Украине, странах Прибалтики и Молдавии, а также информирования верховного комиссара о принимаемых мерах поддержки нацменьшинств в России", — заявила Захарова.