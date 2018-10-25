Совет Республики Каталония начнет работу 30 октября, заявил Пучдемон

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (635)

ЖЕНЕВА, 25 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет Республики Каталония начнет работу 30 октября в Барселоне, но официально будет располагаться в Бельгии, заявил РИА Новости бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

"Совет начнет работу 30 октября. Мы представим нашу программу. Мы будем бороться на различных направлениях. Одно из них — международное признание нашего процесса", — сказал он.

Пучдемон добавил, что Совет Республики будет располагаться в Бельгии. Презентация Совета состоится в Барселоне 30 октября, а 8 декабря в Брюсселе пройдет его генеральная ассамблея.