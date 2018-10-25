ЕП принял резолюцию, призывающую власти ЕС к общей позиции по делу Хашукджи

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС выработать общую позицию для введения эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию, а также предусмотреть санкции против Эр-Рияда.
В проекте резолюции, которая была принята в четверг с правками, в частности, содержался призыв к "Совету ЕС выработать общую позицию в целях введения общеевропейского эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию", а также "ввести эмбарго на экспорт систем наблюдения и других товаров двойного назначения, которые могут использоваться в Саудовской Аравии в целях репрессий".
В тексте также содержится призыв к исполнительным органам ЕС "быть готовыми ввести целенаправленные санкции, включая визовые запреты и замораживание активов против индивидуальных лиц Саудовской Аравии, а также санкции против Саудовской Аравии в связи с правами человека, после установления фактов".
В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста. В Еврокомиссии заявляли, что конечные решения о прекращении поставок должны принимать национальные правительства, консультации по общей позиции ЕС пока продолжаются.
Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил в четверг, что убийство Хашукджи было преднамеренным.