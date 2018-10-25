Трамп заявил, что готов направить военных для остановки каравана беженцев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен направить к южной границе военных, чтобы остановить "чрезвычайную ситуацию" с караваном беженцев, направляющихся в США.

"Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться. Я направлю военных для (прекращения) чрезвычайной ситуации. Они (мигранты) будут остановлены!" — написал Трамп на странице в Twitter

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что караван нелегальных иммигрантов из Гондураса, продвигающийся через территорию Мексики, "ни при каких обстоятельствах" не перейдет границу США.

Сам Трамп также утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.