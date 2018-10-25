Китай опротестовал обвинения США по ДРСМД

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Пекин выступает решительно против необоснованных обвинений США в отношении Китаю в вопросе выхода из договора РСМД, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Он отметил, что ДРСМД — важное соглашение по контролю над вооружениями, достигнутое во времена холодной войны между США и СССР, играет важную роль в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности.
"Китайская сторона будет твердо придерживаться оборонительной военной политики и решительно защищать свои законные интересы государственной безопасности, не потерпит шантажа в какой бы то ни было форме", — подчеркнул представитель оборонного ведомства КНР.
Советник президента США Джон Болтон ранее заявлял, что от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют этому договору.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.