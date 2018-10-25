Китай опротестовал обвинения США по ДРСМД

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Пекин выступает решительно против необоснованных обвинений США в отношении Китаю в вопросе выхода из договора РСМД, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

"Необходимо подчеркнуть, что мы выступает решительно против не соответствующих действительности обвинений американской стороны в этом вопросе в отношении Китая", — сказал на брифинге У Цянь.

Он отметил, что ДРСМД — важное соглашение по контролю над вооружениями, достигнутое во времена холодной войны между США и СССР, играет важную роль в поддержании глобального стратегического баланса и стабильности.

"Китайская сторона будет твердо придерживаться оборонительной военной политики и решительно защищать свои законные интересы государственной безопасности, не потерпит шантажа в какой бы то ни было форме", — подчеркнул представитель оборонного ведомства КНР.

Советник президента США Джон Болтон ранее заявлял, что от трети до половины от общего числа баллистических ракет КНР не соответствуют этому договору.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.