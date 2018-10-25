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Грызлов рассказал, кто пытается препятствовать евразийскому сотрудничеству

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фотоПредседатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Противники международного диалога, представители западных политических элит пытаются не допустить евразийского сотрудничества, заявил глава Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов, выступая в четверг на X Генассамблее международной конференции азиатских политических партий.

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"У международного диалога и сотрудничества есть серьезные противники. Сегодня мы видим новые примеры абсолютно незаконных санкций, в том числе санкций против нашей страны и других представленных здесь стран. Мы видим развязывание торговых войн, новые попытки циничного давления и внешнего вмешательства со стороны таких структур, как блок НАТО, и таких сил, как американские политические элиты", — сказал председатель Высшего совета ЕР.

Он отметил, что "наши оппоненты взяли на вооружение тактику разобщения, пытаясь посеять вражду, расколоть, противопоставить друг другу государства, конфессии, регионы, народы".

"В том числе, они пытаются противопоставить друг другу страны Европы и страны Азии, любой ценой не допустить евразийского сотрудничества, евразийской интеграции", — подчеркнул Грызлов, отметив, что это является серьезной угрозой для всего международного сообщества.

"Но мы с вами отлично знаем – современный мир не хочет быть однополярным и не будет однополярным. Будущее принадлежит ценностям и принципам диалога, дружбы, справедливости", — уверен политик. Он также отметил, что, стимулируя рост своих экономик, "наши государства добьются большего, если будут работать вместе".

Грызлов полагает, что принятие Московской декларации, проект которой подготовлен Секретариатом МКАПП и вынесен на рассмотрение Х Генеральной Ассамблеи, станет знаковым шагом к утверждению этих ценностей и принципов в мире XXI века.

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В "Единой России" всегда придавали особое значение развитию межпартийных связей, в том числе на азиатско-тихоокеанском и евразийском направлениях, добавил единоросс. "Мы благодарны зарубежным коллегам за активное взаимодействие. И надеемся, что формат международной конференции и впредь будет успешно продвигать межпартийный диалог не только в региональном, но и в глобальном масштабе", — подчеркнул он.

Десятая Генассамблея Международной конференции азиатских политических партий (МКАПП/ICAAP), объединяющая более 360 парламентских партий из 53 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, впервые проходит в Москве 25-26 октября. Ее основной целью является содействие развитию сотрудничества, взаимопониманию и доверию между странами и континентами. Свыше 320 участников из 42 стран, представляющие 74 политические партии, обсудят актуальные вопросы мировой политики в условиях усиления давления со стороны ряда стран, наметят пути дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и добрососедского партнерства. На Ассамблее также присутствуют наблюдатели от стран Латинской Америки, Африки и Европы.

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