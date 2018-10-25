В Еврокомиссии ответили на вопрос о продолжении переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Технические консультации по Brexit продолжаются, переговорщик от ЕС Мишель Барнье готов возобновить их на политическом уровне, когда настанет подходящий момент, заявила в четверг журналистам представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

На прошлой неделе прошел саммит ЕС, ему предшествовал очередной этап переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Переговоры не привели к достижению компромисса.

"Контакты на техническом уровне продолжаются. Мишель Барнье готов возобновить их на политическом уровне, когда наступит подходящий момент", — сказала Андреева, отвечая на вопрос журналистов, можно ли ожидать их возобновления на следующей неделе.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.