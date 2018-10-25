ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Отказ европейских компаний от работы с Ираном, включая запрет на импорт нефти, может иметь самые серьезные последствия для экономики Европы, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, включая, возможно, полный запрет на импорт иранской нефти с 5 ноября 2018 года, может иметь самые серьезные последствия для европейской экономики", — сказал Сечин, выступая на Евразийском форуме.

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.