В здании Музея оккупации Латвии вспыхнул пожар

РИГА, 25 окт – РИА Новости. Пожар вспыхнул в здании Музея оккупации Латвии, на месте работает около 30 пожарных, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе.

"В четверг, 25 октября, утром в здании Музея оккупации Латвии в Старой Риге, в котором на данный момент идет ремонт, вспыхнул пожар. На месте сейчас работают 30 пожарных", — сказали в ГПСС.

В ГПСС пока не называют возможную причину пожара. Также не сообщается его площадь. Информации о пострадавших нет.

Правительство Латвии считает, что республика была оккупирована дважды – СССР с 1940 по 1991 годы и нацисктой Германией с 1941 по 1944 годы.