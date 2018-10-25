Адвокаты Януковича пожаловались в ООН на нарушения прав защиты

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты экс-президента, сообщила в четверг пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.

Ранее в Оболонском районном суде Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицией. Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что полиция применила к адвокатам силу, а позже против защитников было возбуждено дело из-за потасовки.

"Адвокаты Aver lex вместе с их защитником Стивеном М. Шнейбаумом провели встречу с представителями мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, а также посетили посольство США в Украине… Обращения защиты Виктора Януковича о нарушениях прав адвокатов переданы в ООН и посольство США в Украине", — говорится в сообщении.

Защитник адвокатов Януковича Шнейбаум, в свою очередь, заявил, что права защитников были нарушены.

"Мы посетили Оболонский районный суд Киева, генеральную прокуратуру и администрацию президента Украины с целью выяснить, кто был инициатором их устранения от дела (Януковича — ред.) и последующего уголовного производства против них, но нам не захотели предоставить запрашиваемую нами информацию. У нас лишь приняли запросы", — заявил Шнейбаум, которого цитирует пресс-служба Aver lex.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.