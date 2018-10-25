Адвокаты Януковича пожаловались в ООН на нарушения прав защиты

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича передали представителям мониторинговой миссии ООН по правам человека и посольства США на Украине материалы о нарушениях прав защиты экс-президента, сообщила в четверг пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex, где работают защитники Януковича.
"Адвокаты Aver lex вместе с их защитником Стивеном М. Шнейбаумом провели встречу с представителями мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, а также посетили посольство США в Украине… Обращения защиты Виктора Януковича о нарушениях прав адвокатов переданы в ООН и посольство США в Украине", — говорится в сообщении.
Защитник адвокатов Януковича Шнейбаум, в свою очередь, заявил, что права защитников были нарушены.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.