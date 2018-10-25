Чижов рассказал о ходе работы над платежной системой для расчетов с Ираном

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Работа над созданием платежной системы для расчетов с Ираном продолжается, но вряд ли ее успеют создать к 5 ноября, когда Вашингтон введет против Тегерана существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Работа над ней (системой — ред.) продолжается. (Запустим — ред.), как только будет готова. Была программа максимум – успеть по срокам до 5 ноября, но, боюсь, что не успеют. Так что (запустим — ред.) где-то вскоре после этого, посмотрим. Это требует определенных законодательных процедур", — рассказал российский дипломат.