Во Франции в жилом доме обнаружили гранаты времен Первой мировой войны

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пять гранат времен Первой мировой войны обнаружены в жилом доме французского департамента Верхняя Вьенна на западе страны, сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщает радиостанция, гранаты были обнаружены в подвале дома во вторник. На место прибыли жандармы. Дом был оцеплен.

À Saint-Léonard-de-Noblat, 5 grenades 💣 datant de la Première guerre mondiale ont été découvertes dans la cave d’une maison 🏠 par l’arrière-petite-fille du propriétaire des grenades



On vous raconte tout ici ⤵️https://t.co/HP6pYzvdkF pic.twitter.com/zAzgnaDdr8 — France Bleu Limousin (@FBLimousin) 24 октября 2018 г.

​Как оказалось, гранаты обнаружила хозяйка дома Валери. "С сыном мы спустились в подвал, я заметила небольшие кусочки стекла, я пощупала и наткнулась на первую гранату, которую я взяла в руки, я совсем не осознавала. Я испугалась ", — сказала женщина.

Она рассказала, что гранаты принес домой ее предок, участвовавший в Первой мировой войне. Об этом знали ее бабушка и мама, но сама Валери думала, что это была "легенда, чтобы не дать им дурачиться в подвале".

Причина, по которой мужчина принес с войны домой гранаты, неизвестна. "Может быть, на случай новой войны", — предположила Валери.