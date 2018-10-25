В Госдуме не видят шансов на реанимацию договора о РСМД

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США похоронили ДРСМД в нынешнем виде, шансов на то, что договор будет реанимирован, нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"То, что американцы декларировали, показывает, что в старом виде ДРСМД они похоронили, и шансов на то, что это будет реанимировано… я считаю, что их нет. Точка невозврата пройдена" — заявил Шаманов журналистам.

Глава думского комитета отметил, что будущий саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября вопрос о ДРСМД закрепит де-юре.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.