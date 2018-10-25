Колонна МЧС доставила в Донецк почти 500 тонн гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (210)

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Очередная колонна МЧС России доставила в Донецк почти 500 тонн гуманитарной помощи, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В ДНР прибыл 82-й по счету гуманитарный конвой от МЧС РФ. Общий вес груза составил более 486 тонн. В его состав вошли детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество для министерства здравоохранения ДНР", — отметили в пресс-службе МЧС ДНР.

На данный момент на складах началась разгрузка гуманитарной помощи.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.