В Луганск прибыла колонна МЧС с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 25 окт — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Автомобили 82-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. Разгрузка начнется в ближайшее время", — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что российские спасатели доставили в Луганск 254,6 тонны гуманитарного груза, состоящего продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до трех лет, а также около 120 тонн медицинского имущества и медикаментов.