В районе горевшего под Черниговом арсенала открыли воздушное пространство

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Власти Украины открыли воздушное пространство в районе арсенала в Черниговской области, где детонировали боеприпасы, также возобновлено движение транспорта, сообщает в четверг госслужба Украины по ЧС.

Накануне госслужба по ЧС сообщила, что пожар на арсенале в Черниговской области ликвидировали, со среды восстановлено движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе, жители могут возвращаться в свои дома. Воздушное пространство в радиусе 30 километров обещали открыть с 3.00 (совпадает с мск) 25 октября.

"Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

По данным ведомства, пиротехнические подразделения продолжают очистку прилегающей к арсеналу территории, проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Также очистили 40 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения сократили саперы до 10-ти километровой.

Сообщается, что было изъято более 14 тысяч 689 взрывоопасных предметов. Также всего с начала работ восстановлено 150 зданий.

В свою очередь, министерство инфраструктуры Украины сообщает, что ЧП и закрытие воздушного пространства не повлияли на движение воздушных судов. "На основании телеграммы от госслужбы по ЧС "Украэрорух" сегодня в 00.00 полностью открыл воздушное пространство… в радиусе 30 километров от эпицентра взрывов… На операционный авиатрафик эта ситуация никак не повлияла и никаких задержек для воздушных судов не повлекла", — говорится в сообщении на сайте министерства.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.