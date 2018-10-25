В компании "Гудзон" рассказали, когда ее судно может покинуть завод в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Попавшая под санкции приморская компания "Гудзон" рассчитывает, что ее судно "Нептун", которое застряло на китайском заводе, покинет его к 1 ноября после сверки всех расходов на ремонт, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

В "Гудзоне" 17 октября сообщили, что судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна из-за боязни введения вторичных санкций, кроме того, судно не может выйти из порта из-за того, что завод не дает кран для постановки важной детали трюма. По данным "Гудзона", консульство РФ в Шанхае направило в МИД КНР ноту по этому вопросу. Судовладелец также сообщил, что из-за задержки судна срывается оборонный контракт.

Представитель китайского судоремонтного завода Sino United Docks Co.,Ltd. (SUD) в свою очередь заявил РИА Новости, что предприятие отказывается завершать работы и препятствует выходу корабля из порта не из-за боязни санкций со стороны США, а из-за отказа российской стороны оплачивать работы по контракту. В "Гудзоне" отметили, что завод выставил счет за работы, в три раза превышающий предварительную смету, мотивируя это возможностью вторичных санкций.

"Наконец мы пришли к пониманию с заводом, их представители и наши представители сели за стол переговоров и стали подводить сверку расходов на ремонт судна. Мы, вероятно, уже переплатили за выполненные работы, а окончательная сверка подведет баланс. После подписания акта выполненных работ какая-то из сторон заплатит деньги, и судно выйдет с завода. По оптимистичным расчетам, судно выйдет из порта к 1 ноября, на следующей неделе", — сказал Улискин.

По его словам, сверка затрат не займет много времени. В случае, если стороны не придут к согласию, "Гудзон" планирует обратиться в арбитраж, добавил Улискин.