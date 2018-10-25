Замминистра обороны рассказал, что подрывает усилия по борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Политика двойных стандартов и деление террористов на "своих" и "чужих" подрывает усилия международного сообщества по борьбе с угрозой терроризма, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Политика двойных стандартов в сфере противодействия терроризму, тактика выборочного подхода при классификации деятельности лиц и организаций в качестве террористической деятельности, деление террористов на своих и чужих подрывает усилия всего международного сообщества в противодействий глобальной террористкой угрозе", — сказал Фомин.

Он подчеркнул, что только объединив усилия и сказав "нет" любым проявлениям терроризма можно победить это зло.

"Проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер, стала основным вызовом международной безопасности", — сказал замглавы оборонного ведомства РФ.

Он добавил, что происходящее в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий всего международного сообщества для формирования широкого антитеррористического фронта.