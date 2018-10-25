Замминистра обороны рассказал, что подрывает усилия по борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Политика двойных стандартов и деление террористов на "своих" и "чужих" подрывает усилия международного сообщества по борьбе с угрозой терроризма, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
Он подчеркнул, что только объединив усилия и сказав "нет" любым проявлениям терроризма можно победить это зло.
Он добавил, что происходящее в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий всего международного сообщества для формирования широкого антитеррористического фронта.