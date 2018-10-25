Министр обороны Китая назвал отношения с Россией примером сотрудничества

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Российско-китайские отношения в военной сфере являются примером сотрудничества, основанного на несоюзничестве против третьих стран, неконфронтации и ненаправленности против них, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
"Китайско-российские военные отношения являются примером сотрудничества, основанного на несоюзничестве, неконфронтации и ненаправленности против третьих стран", — заявил глава оборонного ведомства Китая.
Он подчеркнул, что отношения между армиями двух стран развиваются на высоком уровне, сыграли важную роль в укреплении всестороннего стратегического взаимодействия между двумя странами.
Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года форум стал проводиться на ежегодной основе. В прошлом году форум не проводился из-за 19-го съезда Компартии Китая.