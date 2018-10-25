ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Безосновательные обвинения США о вмешательстве КНР в их внутренние дела серьезно подорвали взаимное доверие и отношения двух стран, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.
По его словам, Китай призывает США изменить свои ошибочные заявления, воздержаться от нанесения ущерба интересам Китая и двусторонним отношениям.
VIII Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 24-26 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, на него также приглашены эксперты и бывшие военные чиновники. Темой форума этого года стало "создание взаимовыгодных, взаимодоверительных партнёрских отношений нового типа в сфере безопасности". Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года форум стал проводиться на ежегодной основе. В прошлом году форум не проводился из-за 19-го съезда Компартии Китая.