ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Безосновательные обвинения США о вмешательстве КНР в их внутренние дела серьезно подорвали взаимное доверие и отношения двух стран, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"В недавних публичных заявлениях американские чиновники обвинили Китай во вмешательстве во внутренние дела США, а также сделали безосновательные заявления относительно внутренней и внешней политики КНР, эти заявления серьезно подорвали отношения, взаимное доверие и сотрудничество двух стран, Китай выразил в отношении заявлений американской стороны свой протест", — заявил Вэй Фэнхэ.

По его словам, Китай призывает США изменить свои ошибочные заявления, воздержаться от нанесения ущерба интересам Китая и двусторонним отношениям.

"Факты доказали, что отношений в сфере безопасности, основанные на конфронтации и гегемонии, устарели. Вместо того, чтобы повторять старую историю "холодной войны", все страны должны уважать суверенитет, интересы безопасности и развития", — отметил глава оборонного ведомства Китая.

VIII Сяншаньский форум по вопросам безопасности проходит в Пекине 24-26 октября. Форум организован Академией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований, на него также приглашены эксперты и бывшие военные чиновники. Темой форума этого года стало "создание взаимовыгодных, взаимодоверительных партнёрских отношений нового типа в сфере безопасности". Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, а с 2015 года форум стал проводиться на ежегодной основе. В прошлом году форум не проводился из-за 19-го съезда Компартии Китая.