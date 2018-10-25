Армия Китая не станет ввязываться в гонку вооружений, заявили в Минобороны

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Армия Китая всегда твердо придерживается мирного пути развития, никогда не станет угрозой для других и не станет ввязываться в гонку вооружений или военную экспансию, заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине.

"Стратегическая цель нашего военного развития постоянна, она всегда была четкой и прозрачной. Армия Китая твердо придерживается мирного пути развития, мы в Китае любим и ценим мир, и поэтому мирный путь развития стал нашей государственной политикой", — заявил Вэй Фэнхэ.

Он подчеркнул, что "армия Китая никогда не станет угрозой для других стран, вне зависимости от нашего уровня развития, мы не станем стремиться к гегемонии, не будем участвовать в военной экспансии и гонке вооружений".

"Китай выступает против менталитета "холодной войны", против гонки вооружений, эгоизма некоторых стран, Китай намерен придерживаться открытости и инклюзивности, а не конфронтации и создания альянсов", — добавил министр.