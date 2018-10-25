Эксперт рассказал, чего ждать от визита премьера Японии в Китай

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Визит японского премьер-министра Синдзо Абэ в Китай, несомненно, станет значительным шагом в отношениях двух стран, но прорыва от него ожидать не стоит, заявил РИА Новости директор Института мировой экономики при Китайском институте международных исследований, член правления Общества изучения Японии Цзян Юэчунь.

Синдзо Абэ 25-27 октября совершит официальный визит в Китай, который станет первым за семь лет визитом японского премьера в КНР. В ходе поездки он проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном по вопросам улучшения китайско-японских отношений, а также обменяется мнениями с руководством КНР по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе визита пройдёт приём по случаю 40-летия подписания договора о мире и дружбе, а также первый китайской-японский форум по сотрудничеству в третьих странах.

"На мой взгляд, о прорыве в двусторонних отношениях Китая и Японии не может быть и речи, однако визит премьер-министра Японии может придать хороший импульс для того, чтобы направить отношения Пекина и Токио на верный путь", — сказал эксперт.

Он отметил, что в течение прошедших семи лет главы правительств двух стран конечно встречались, но это всегда происходило на каких-либо международных многосторонних площадках, и то, что в этот раз премьер-министр Японии приедет в Китай, говорит о нормализации графика встреч глав правительств двух стран и это значительный шаг вперед.

"Во-первых, Китай и Япония в будущем смогут добиться больших успехов в экономическом и деловом сотрудничестве, особенно это касается совместного развития и сотрудничества на рынках третьих государств. Это поможет Китаю и Японии не только добиться некоторой разрядки в политических отношениях, но и достичь большого прогресса в деловом сотрудничестве по сравнению с предыдущими годами", — добавил собеседник агентства.

Помимо этого, считает аналитик, в ходе визита Абэ в Китай стороны смогут достичь определенного консенсуса по контактам между двумя странами, так как взаимодействие между двумя народами и обмены между городами-побратимами могут укрепить общее взаимодействие двух стран.

"В нынешней ситуации, когда процветают торговый протекционизм и политика односторонних действий, Китай и Япония остаются экспортоориентированными странами, в связи с чем стороны могут сделать совместное заявление в отношении защиты многосторонней торговой системы и принципов свободной торговли", — подчеркнул Цзян Юэчунь.

Накануне визита Абэ, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду, что стороны в ходе визита подтвердят, что являются партнерами друг для друга, а не соперниками, приложат усилия для дальнейшего углубления практического сотрудничество в различных сферах.

Помимо этого, по ее словам, Пекин рассчитывает, что встречи в Пекине помогут улучшению двусторонних отношений.

Японская сторона, как сообщили в понедельник в посольстве Японии в Пекине, ожидает, что Абэ в ходе поездки встретится и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, и с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие в сфере экономики, безопасности, политические моменты, так как Абэ хотел бы вывести китайско-японские отношения на новый уровень. Помимо этого, как отметили в дипмиссии, стороны несомненно должны обсудить международные и региональные проблемы, и в первую очередь ситуацию на Корейском полуострове. Японская сторона надеется на откровенный диалог в ходе предстоящего визита.

В дипмиссии напомнили, что в 2012 году две страны стояли перед серьезными вызовами в двусторонних отношениях, но с 2014 году под руководством Синдзо Абэ эти отношения в значительной степени стали улучшаться.

У Китая и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море. Однако в последнее время в отношениях двух стран наблюдается некоторое улучшение. В середине апреля глава МИД КНР Ван И совершил первый за последние восемь лет визит в Японию.