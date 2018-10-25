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Эксперт рассказал, чего ждать от визита премьера Японии в Китай

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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фотоПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Визит японского премьер-министра Синдзо Абэ в Китай, несомненно, станет значительным шагом в отношениях двух стран, но прорыва от него ожидать не стоит, заявил РИА Новости директор Института мировой экономики при Китайском институте международных исследований, член правления Общества изучения Японии Цзян Юэчунь.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Синдзо Абэ 25-27 октября совершит официальный визит в Китай, который станет первым за семь лет визитом японского премьера в КНР. В ходе поездки он проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном по вопросам улучшения китайско-японских отношений, а также обменяется мнениями с руководством КНР по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В ходе визита пройдёт приём по случаю 40-летия подписания договора о мире и дружбе, а также первый китайской-японский форум по сотрудничеству в третьих странах.

"На мой взгляд, о прорыве в двусторонних отношениях Китая и Японии не может быть и речи, однако визит премьер-министра Японии может придать хороший импульс для того, чтобы направить отношения Пекина и Токио на верный путь", — сказал эксперт.

Остров Сенкаку. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua
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Он отметил, что в течение прошедших семи лет главы правительств двух стран конечно встречались, но это всегда происходило на каких-либо международных многосторонних площадках, и то, что в этот раз премьер-министр Японии приедет в Китай, говорит о нормализации графика встреч глав правительств двух стран и это значительный шаг вперед.

"Во-первых, Китай и Япония в будущем смогут добиться больших успехов в экономическом и деловом сотрудничестве, особенно это касается совместного развития и сотрудничества на рынках третьих государств. Это поможет Китаю и Японии не только добиться некоторой разрядки в политических отношениях, но и достичь большого прогресса в деловом сотрудничестве по сравнению с предыдущими годами", — добавил собеседник агентства.

Помимо этого, считает аналитик, в ходе визита Абэ в Китай стороны смогут достичь определенного консенсуса по контактам между двумя странами, так как взаимодействие между двумя народами и обмены между городами-побратимами могут укрепить общее взаимодействие двух стран.

Заседание круглого стола Международного форума Один пояс, один путь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"В нынешней ситуации, когда процветают торговый протекционизм и политика односторонних действий, Китай и Япония остаются экспортоориентированными странами, в связи с чем стороны могут сделать совместное заявление в отношении защиты многосторонней торговой системы и принципов свободной торговли", — подчеркнул Цзян Юэчунь.

Накануне визита Абэ, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила надежду, что стороны в ходе визита подтвердят, что являются партнерами друг для друга, а не соперниками, приложат усилия для дальнейшего углубления практического сотрудничество в различных сферах.

Помимо этого, по ее словам, Пекин рассчитывает, что встречи в Пекине помогут улучшению двусторонних отношений.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Японская сторона, как сообщили в понедельник в посольстве Японии в Пекине, ожидает, что Абэ в ходе поездки встретится и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, и с председателем КНР Си Цзиньпином для того, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие в сфере экономики, безопасности, политические моменты, так как Абэ хотел бы вывести китайско-японские отношения на новый уровень. Помимо этого, как отметили в дипмиссии, стороны несомненно должны обсудить международные и региональные проблемы, и в первую очередь ситуацию на Корейском полуострове. Японская сторона надеется на откровенный диалог в ходе предстоящего визита.

В дипмиссии напомнили, что в 2012 году две страны стояли перед серьезными вызовами в двусторонних отношениях, но с 2014 году под руководством Синдзо Абэ эти отношения в значительной степени стали улучшаться.

У Китая и Японии сохраняются напряженные отношения из-за исторических вопросов и территориального спора в Восточно-Китайском море. Однако в последнее время в отношениях двух стран наблюдается некоторое улучшение. В середине апреля глава МИД КНР Ван И совершил первый за последние восемь лет визит в Японию.

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