МЧС отправило в Донбасс 82-ю колонну с гуманитарной помощью

Машины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

Машины конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МЧС России приступило к доставке 82-й партии гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобили 82-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе", — сказал собеседник агентства.

Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов.

В МЧС отметили, что колонны доставят жителям Донбасса свыше 700 тонн гуманитарных грузов, в их числе детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты и предметы первой необходимости.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.