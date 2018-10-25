Парламент Ирака утвердил 14 министров правительства премьера Махди

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Парламент Ирака утвердил 14 министров кабинета нового премьер-министра Аделя Абделя Махди, сообщает телеканал Rudaw.

Махди, который до сегодняшнего дня ожидал вступления в должность, получил назначение от нового президента страны Бархама Салеха. Назначенный премьер представил состав своего кабинета министров на голосование парламента в понедельник.

По данным телеканала, парламент завершил процедуру голосования в четверг, утвердив 14 министров кабинета из 23. Поскольку более половины членов кабинета были утверждены, Махди принес присягу и официально вступил в должность премьер-министра.

Как сообщается, министерство иностранных дел страны возглавит Мухаммед Али аль-Хаким, а министерство нефти — Тамер аль-Гадбан. Новым министром финансов стал Фуад Хусейн, главный конкурента Салеха на пост президента страны.

В иракском кабинете министров 23 места, обычно 12 из них предоставляются шиитам, шесть — суннитам, четыре — курдам, и одно место достается христианам, отмечает телеканал. По негласному правилу, премьер-министрами в Ираке после 2003 года становятся представители общины мусульман-шиитов, спикерами парламента — сунниты, а президентами — курды.

В мае этого года парламентские выборы прошли в Ираке впервые после освобождения страны от террористов. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция премьера Хайдера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.