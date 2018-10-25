Небензя объяснил, почему в Совбезе ООН обсуждают события в Мьянме

ООН, 25 окт — РИА Новости. Вынесение на обсуждение Совета Безопасности ООН доклада председателя учрежденной СПЧ ООН миссии по установлению фактов (МУФ) в Мьянме служит поводом для его инициаторов надавить на власти этого государства, заявил в ходе заседания СБ постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

"После сегодняшнего заседания ни у кого не должно оставаться иллюзий в отношении того, что его инициаторы совершенно не заинтересованы в решении проблемы с рохинджа, они для них всего лишь повод для беззастенчивого давления на власти суверенного государства, принуждения сделать то, чего хотят в бывшей метрополии и ее государствах-соратниках", — сказал Небензя.

Он отметил, что "следующий логичный шаг в этом направлении – продавливание антимьянманских санкций и соответствующих решений СБ". "Мы такой курс категорически не поддерживаем", — заявил постпред РФ.

Он добавил, что "пришлось обсуждать очень странный доклад". По словам Небензи, легитимность доклада вызывает серьезные сомнения.

"Как известно, Мьянма не сотрудничает с МУФ СПЧ, а представители Миссии никогда не бывали в этой стране. Вряд ли можно считать свидетельства, собранные за пределами вовлеченной стороны, объективными и исчерпывающими. То же самое в полной мере относится к сделанным на их основе "выводам" и "заключениям", — пояснил дипломат.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Осенью 2017 года более 700 тысяч рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в мьянманском штате Ракхайн, покинули свои дома и бежали в соседнюю Бангладеш в результате массированной операции мьянманских вооруженных сил по "зачистке" части территории штата от исламских боевиков, также рохинджа по национальности, совершивших организованную серию нападений на пограничные посты и воинские части на территории Ракхайна. Жертвами нападений стали девять военнослужащих и полицейских. Группа экспертов ООН, собравших информацию об армейской операции и бегстве рохинджа из Ракхайна в лагерях беженцев на территории Бангладеш, в настоящее время обвиняет мьянманских военных в геноциде рохинджа.