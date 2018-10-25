Небензя объяснил, почему в Совбезе ООН обсуждают события в Мьянме

ООН, 25 окт — РИА Новости. Вынесение на обсуждение Совета Безопасности ООН доклада председателя учрежденной СПЧ ООН миссии по установлению фактов (МУФ) в Мьянме служит поводом для его инициаторов надавить на власти этого государства, заявил в ходе заседания СБ постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
Он отметил, что "следующий логичный шаг в этом направлении – продавливание антимьянманских санкций и соответствующих решений СБ". "Мы такой курс категорически не поддерживаем", — заявил постпред РФ.
"Как известно, Мьянма не сотрудничает с МУФ СПЧ, а представители Миссии никогда не бывали в этой стране. Вряд ли можно считать свидетельства, собранные за пределами вовлеченной стороны, объективными и исчерпывающими. То же самое в полной мере относится к сделанным на их основе "выводам" и "заключениям", — пояснил дипломат.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.