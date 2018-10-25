В Венесуэле из-за взрыва на электростанции закрыли мост через Маракайбо

МЕХИКО, 25 окт – РИА Новости. Сильный взрыв на электростанции Punto Iguana II привел в среду к закрытию движения в обоих направлениях по мосту имени генерала Рафаэля Урданеты через венесуэльское озеро Маракайбо, сообщает канал Globovision.

Причины взрыва пока не сообщаются. Электростанция находится в непосредственной близи от моста.

Этот мост был построен по проекту архитектора Моранди, другой мост которого в августе обрушился под Генуей в Италии и привел к многочисленным человеческим жертвам. Как сообщил тогда РИА Новости инженер, преподаватель университета Генуи Антонио Бренчич, мост Моранди в Венесуэле также находится под угрозой разрушения из-за ошибок в конструкции.