Звезда сериала "Друзья" ответил на шутки о краже в британском ресторане

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер ответил на шутки в сети по поводу его внешней схожести с человеком, которого разыскивает полиция британского города Блэкпул в связи с кражей в местном ресторане.

Полиция Блэкпула во вторник выложила в Facebook фотографию мужчины, разыскиваемого в связи с кражей в ресторане. На фотографии темноволосый мужчина держит в руках банки, предположительно, с пивом. Многие пользователи отметили его внешнее сходство с американским актером Дэвидом Швиммером, сыгравшим Росса Геллера в телесериале "Друзья".

Швиммер в ответ записал и выложил в Twitter видео, где он якобы тоже пытается вынести пиво из супермаркета.

"Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Желаю успехов в расследовании трудолюбивой полиции Блэкпула", — написал актер в Twitter.

Швиммер также участвовал в озвучивании мультфильма "Мадагаскар", исполнив роль жирафа Мэлмана.