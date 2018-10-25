Звезда сериала "Друзья" ответил на шутки о краже в британском ресторане

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер ответил на шутки в сети по поводу его внешней схожести с человеком, которого разыскивает полиция британского города Блэкпул в связи с кражей в местном ресторане.
Швиммер в ответ записал и выложил в Twitter видео, где он якобы тоже пытается вынести пиво из супермаркета.
"Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке. Желаю успехов в расследовании трудолюбивой полиции Блэкпула", — написал актер в Twitter.
Швиммер также участвовал в озвучивании мультфильма "Мадагаскар", исполнив роль жирафа Мэлмана.