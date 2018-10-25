Антонов призвал возобновить контакты министров обороны России и США

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 25 окт — РИА Новости. В настоящее время сложились условия для возобновления контактов между министрами обороны России и США, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Можно только приветствовать прозвучавшие по итогам визита (помощника президента США по нацбезопасности) Джона Болтона слова об усилении координации между российскими и американскими военными по Сирии. Как представляется, настало время и для возобновления контактов на уровне министров обороны двух стран", — сказал Антонов, выступая в институте Бенджамина Янга в Солт-Лейк-Сити.

"Полноценное восстановление отношений по линии оборонных ведомств способствовало бы не только оздоровлению двусторонних отношений, но и оказало благоприятное влияние на международную обстановку", — добавил он.

Первая личная встреча министров обороны России Сергея Шойгу и США Джеймса Мэттиса состоялась на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), которое открылось в Сингапуре 20 октября. Позднее Болтон на встрече с Шойгу в Москве заявил, что Мэттис надеется на возможность дальнейшего диалога с главой военного ведомства России.