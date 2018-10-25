Посол России в США оценил результаты переговоров Болтона в Москве

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 25 окт — РИА Новости. Результаты переговоров помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве вселяют "осторожный оптимизм", считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вселяют осторожный оптимизм результаты московских переговоров помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Разумеется, в первую очередь речь идет о возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Париже в ноябре этого года. Регулярный контакт лидеров ведущих мировых ядерных держав не только полезен, но и необходим для определения дальнейшего вектора российско-американских отношений и укрепления международной безопасности", — сказал Антонов, выступая в институте Бенджамина Янга в Солт-Лейк-Сити.

Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж встретится 11 ноября с Трампом. Президент США в свою очередь подтвердил, что может встретиться с Путиным в ноябре на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Говоря о таких проблемах безопасности, которые затрагивают США и Россию, Антонов назвал развитие глобальной системы ПРО, перспективы вывода оружия в космос, ситуацию в области крылатых ракет морского базирования большой дальности и других дальнобойных высокоточных систем. Кроме того, он упомянул будущее Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ситуацию в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

"Сегодня остро стоит вопрос о возобновлении полноформатного разговора между нами в целях укрепления международной безопасности", — отметил Антонов.