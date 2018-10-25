МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поручил удвоить охрану на важных инфраструктурных объектах штата после того, как неизвестный разослал взрывные устройства экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу и другим.

"Я направляю 100 дополнительных солдат Национальной гвардии штата Нью-Йорк и поручаю государственным правоохранительным органам удвоить охрану на важнейших объектах в Нью-Йорке", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.

Как сообщается, речь идет о мостах, туннелях, аэропортах и системах общественного транспорта. Куомо отметил, что общественная безопасность — главный приоритет властей.

Секретная служба в среду перехватила отправления, адресованные бывшим первым лицам. Аналогичные посылки привели к эвакуации здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где располагается бюро телеканала CNN, а также офиса конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц в штате Флорида.

Полиция подтвердила, что устройства были работоспособными, но их отправитель и его мотивы пока не известны. Громкая история разыгралась менее чем за две недели до промежуточных выборов в конгресс. Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация накажет организаторов отправлений взрывчатки бывшим чиновникам и призвал страну объединиться.