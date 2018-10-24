В Йемене 19 человек погибли при ударе арабской коалиции, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 10 пострадали в результате удара ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по району Эль-Масуд округа Бейт Эль-Факих провинции Ходейда на западе Йемена, сообщает телеканал Masirah в Twitter.

Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже несколько месяцев пытается отбить Ходейду, где находится стратегически важный порт, у йеменских мятежников-хуситов. Однако проправительственным войскам не удается установить контроль над городом.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.