В Йемене 19 человек погибли при ударе арабской коалиции, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, еще 10 пострадали в результате удара ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по району Эль-Масуд округа Бейт Эль-Факих провинции Ходейда на западе Йемена, сообщает телеканал Masirah в Twitter.
Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.