Макрон обсудил с королем Саудовской Аравии дело Хашукджи

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону дело журналиста Хашукджи с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и заявил, что Париж поддержит санкции в отношении причастных к этому преступлению, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Президент республики Эммануэль Макрон 24 октября поговорил по телефону с королём (Саудовской Аравии) Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в рамках стратегического диалога и исторических отношений между Францией и Саудовской Аравией", — говорится в заявлении.

Отмечается, что двое лидеров обсудили расследование гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

"Президент Макрон рассказал о своём глубоком возмущении в связи с этим преступлением и попросил короля, чтобы на обстоятельства, которые привели к драме, был пролит свет", — написано в коммюнике.

Там говорится, что французский лидер напомнил саудовскому королю, что защита свободы слова, свободы прессы и публичных свобод является для Франции приоритетом.

"Франция не поколеблется, в контакте со своими партнёрами, принять международные санкции против виновных", — сообщает Елисейский дворец.

Также отмечается, что лидеры двух стран обсудили ситуации в регионе, в частности, в Йемене и Сирии.