Американские власти не увидели иностранный след в инцидентах с посылками

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Представитель Национального антитеррористического центра (NCTC) Маура Бирд сообщила телеканалу CNN, что власти пока не пришли к выводу, что подозрительные посылки связаны с иностранным терроризмом.

Как сообщает NCTC, у ФБР есть зацепки для расследования и они продолжат сотрудничать со всеми правоохранительными органами.

Ранее в среду было эвакуировано здание Time Warner Center, где располагается бюро телекомпании CNN. Сообщалось, что посылка с взрывным устройством предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану. Также в течение последних суток стало известно о по меньшей мере четырех других подозрительных отправлениях на адреса бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, экс-президента США Барака Обамы, американского миллиардера Джорджа Сороса.