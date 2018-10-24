Порошенко предложил Раде продлить миссию по расследованию крушения MH17

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде продлить до 1 августа 2019 года работу международной миссии по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента в среду.

Согласно внесенному законопроекту, предложено продлить работу миссии о расследованию крушения малайзийского Boeing MH17. Работу этой миссии продлевают уже не первый год.

В сообщении говорится, что Порошенко внес в Раду "проект закона о ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2019 года срока действия соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года".

Украина и Нидерланды 28 июля 2014 года заключили соглашение о международной миссии защиты расследования, цель ее работы — выяснение причин крушения малайзийского авиалайнера в Донецкой области. Данную миссию создали с целью содействия сбору останков и проведению расследования на месте авиакатастрофы самолета, произошедшей 17 июля 2014 года. Миссия состоит из экспертов и представителей полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились в разбившемся самолете.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.