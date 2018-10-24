В Сан-Диего из-за подозрительных предметов эвакуировали офис сенатора

Перед зданием San Diego Union-Tribune в Сан-Диего, где был обнаружен подозрительный пакет. 24 октября 2018

Перед зданием San Diego Union-Tribune в Сан-Диего, где был обнаружен подозрительный пакет. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Здание в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, в котором находится редакция газеты San Diego Union-Tribune и офис сенатора от штата Камалы Харрис, эвакуировано после сообщений о подозрительных предметах у входа в комплекс, сообщает издание со ссылкой на полицию.

Как сообщил представитель городской полиции Билли Эрнандес, один из сотрудников правоохранительных органов обнаружил подозрительные коробки на мусорных контейнерах недалеко от здания. Территория около места происшествия была оцеплена, все находившиеся в здании люди эвакуированы. К месту инцидента прибыли специалисты, которые занимаются опасными веществами.

В здании, помимо редакции San Diego Union-Tribune, находятся офисы юридических фирм, компаний, работающих в сфере компьютерных технологий, офис сенатора Харрис и подразделение противопожарной службы.

Ранее в среду после обнаружения в службе доставки подозрительной посылки было эвакуировано здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. По данным телеканала, полиция считает, что имеет дело с настоящим взрывным устройством.