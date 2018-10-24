В Сан-Диего из-за подозрительных предметов эвакуировали офис сенатора

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Здание в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, в котором находится редакция газеты San Diego Union-Tribune и офис сенатора от штата Камалы Харрис, эвакуировано после сообщений о подозрительных предметах у входа в комплекс, сообщает издание со ссылкой на полицию.
В здании, помимо редакции San Diego Union-Tribune, находятся офисы юридических фирм, компаний, работающих в сфере компьютерных технологий, офис сенатора Харрис и подразделение противопожарной службы.
Ранее в среду после обнаружения в службе доставки подозрительной посылки было эвакуировано здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. По данным телеканала, полиция считает, что имеет дело с настоящим взрывным устройством.