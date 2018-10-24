Выход США из ДРСМД не будет способствовать укреплению мира, считает Антонов

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ, 24 окт – РИА Новости. Выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) не будет способствовать укреплению мира и стабильности, вопреки некоторым утверждениям, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Сегодня звучат тезисы о том, что ничего не произойдет с международной безопасностью, если США выйдут из ДРСМД. Однако, как представляется, разрушение договоров еще никогда не способствовало оздоровлению международной обстановки и не укрепляло мир и стабильность", — сказал Антонов, выступая в институте Бенджамина Янга в Солт-Лейк-Сити.

"Мы выступаем против слома архитектуры разоруженческих соглашений. Международная стабильность до сих пор не оправилась после выхода США из Договора по ПРО (противоракетной обороне)", — добавил посол.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Москву назвал опасения в связи с выходом страны из договора преувеличенными и в качестве примера привел выход США из договора по ПРО в 2002 году, что, по его словам, сделало США более защищенной страной.

США приняли решение выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в ближайшем будущем его формализуют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи Владимира Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Антонов до назначения на должность посла в США занимался в МИД и Минобороны тематикой ядерного разоружения и стратегической стабильности и часто возглавлял российские делегации на переговорах по этим вопросам.