Россия внесет значимый вклад в конференцию по Ливии в Палермо, заявил Конте

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия внесет свой значимый вклад в конференцию по Ливии в Палермо, участие Москвы фундаментально важно для обеспечения процесса стабилизации страны, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Международная конференция по урегулированию в Ливии состоится 12-13 ноября в Палермо.

"Вместе с президентом (РФ Владимиром) Путиным мы затронули тему Ливии и укрепление институтов. Экономическое и социальное развитие в Ливии могут продвигаться только через процесс инклюзивного диалога и примирения, которым должна руководить ООН, а осуществлять этот процесс должен сам ливийский народ. Необходимо, чтобы международное сообщество демонстрировало сплоченность и поддерживало работу ООН", — сказал Конте в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Италия запланировала на 12-13 ноября конференцию по Ливии в Палермо, пригласив все вовлеченные напрямую ливийские стороны, а также основных партнеров по региону и по всей мировой арене. Участие России фундаментально важно для того, чтобы обеспечить шаг вперед в маршруте стабилизации Ливии. Я поделился с президентом этим соображением и получил его полную поддержку. Поэтому Москва внесет свой значимый вклад в эту конференцию ", — подчеркнул политик.