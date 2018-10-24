МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Офис конгрессмена Дебби Вассерман-Шульц был эвакуирован в городе Санрайз в штате Флорида после сообщений об угрозе взрыва, сообщает телеканал WPLG Local 10.

Представитель городской полиции сообщил, что в здании были обнаружены пакеты, отправленные на адрес женщины-политика, предположительно, содержащие взрывные устройства.

В эвакуированном здании помимо офиса Вассерман-Шульц располагается городская администрация.

Неизвестно, находилась ли в здании сама Вассерман-Шульц. По данным телеканала, в среду она вместе с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон должна была присутствовать на предвыборном мероприятии в поддержку Донны Шалала, которая баллотируется в конгресс от Демократической партии.

За последнее время сообщалось о поступлении сообщений о перехвате по меньшей мере четырех подозрительных посланий: два взрывных устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон.

В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Также CNN сообщало о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом, агентство Рейтер со ссылкой на источник опровергает эту информацию.