В ПАСЕ заявили, что не лишали российскую делегацию права на выступление

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В ПАСЕ опровергли утверждения о том, что российская делегация была лишена права выступать на сессиях.

Накануне член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что решение ПАСЕ касалось не только лишения права голоса, но и права выступления в отношении российской делегации. По словам Морозова, "там было решение не только права голоса лишить, но и права выступления". Он добавил, что "по сути, площадка для нас теряет всякий смысл", так как это, прежде всего, переговорная площадка.

Таким образом он прокомментировал появившиеся на сайте Ассамблеи заявление генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого. В своем документе Савицкий напомнил, что в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской делегации "из-за аннексии Россией Крыма". Савицкий уточнил, что в обоих случаях ассамблея — после дебатов и голосования — решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, включая права голоса. При этом, по словам Савицкого, с 2016 года санкций против делегации технически в ассамблее нет, поскольку РФ на январской сессии организации в течение трех лет не подтверждала свое участие в работе ПАСЕ.

Комментируя высказывания депутата, в ПАСЕ РИА Новости указали, что "российская делегация не была лишена права выступать". Каких- либо деталей к сказанному в Ассамблее не привели.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.