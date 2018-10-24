В ПАСЕ заявили, что не лишали российскую делегацию права на выступление

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В ПАСЕ опровергли утверждения о том, что российская делегация была лишена права выступать на сессиях.
Таким образом он прокомментировал появившиеся на сайте Ассамблеи заявление генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицкого. В своем документе Савицкий напомнил, что в апреле 2014 года, а затем в январе 2015 года Парламентская ассамблея рассмотрела вопрос о полномочиях российской делегации "из-за аннексии Россией Крыма". Савицкий уточнил, что в обоих случаях ассамблея — после дебатов и голосования — решила не лишать российскую делегацию своих полномочий, а лишить российских парламентариев определенных прав в ассамблее, включая права голоса. При этом, по словам Савицкого, с 2016 года санкций против делегации технически в ассамблее нет, поскольку РФ на январской сессии организации в течение трех лет не подтверждала свое участие в работе ПАСЕ.
Комментируя высказывания депутата, в ПАСЕ РИА Новости указали, что "российская делегация не была лишена права выступать". Каких- либо деталей к сказанному в Ассамблее не привели.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.