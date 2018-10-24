В Минске хулиган с пистолетом потребовал разрезать лимон в магазине

МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, угрожавшего пистолетом кассиру одного из минских магазинов, сообщает Sputnik Беларусь.

Как пояснили в СК, молодой человек обратился к сотруднице торгового объекта и попросил нарезать купленный им лимон. Женщина отказалась, сославшись на занятость.

В ответ на это покупатель достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им кассиру.

Женщина сообщила о произошедшем в службу охраны, а те передали данные о хулигане в милицию. Вскоре мужчину задержали.

Ему предъявили обвинение по статье "хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия", он находится под домашним арестом. По информации СК, пистолет, которым угрожал мужчина, — пневматический.

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