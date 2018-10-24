Возле Парижа похитили коллекцию платьев участниц конкурса "Мисс Франция"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Неизвестные похитили коллекцию платьев претенденток на звание "Мисс Франция", которая хранилась у бывшего организатора конкурса Женевьев де Фонтенэ, пишет газета Figaro.

Всего в коллекции насчитывалось 40 нарядов. "Эти платья являются символом выборов "Мисс Франция". Эта кража для меня как удар в сердце, как шок. Украдена часть моей жизни", — цитирует газета заявление 86-летней де Фонтенэ.

Женщина отметила, что вор, вероятно, был хорошо знаком с ее квартирой в парижском пригороде Сен-Клу, поскольку ни одна из дверей не была повреждена. Также он, скорее всего, располагал ключом от ворот во двор, чтобы припарковать автомобиль для вывоза похищенного.

Бывшая глава комитета "Мисс Франция" заявила, что сообщила об инциденте в полицию. Она не смогла назвать даже примерную стоимость коллекции, отметив, что она имеет прежде всего "сентиментальную ценность".