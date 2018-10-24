В Черниговской области потушили пожар на арсенале

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Пожар на арсенале в Черниговской области ликвидировали, со среды восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе, жители могут возвращаться в свои дома, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"В 18.00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) руководителем тушения пожара на шестом арсенале Минобороны объявлено его ликвидации. В этот же день с 18.00 восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, воздушное пространство в радиусе 30 километров будет открыто с 3.00 мск 25 октября.