Секретная служба США опровергла сообщения о перехвате посылки в Белый дом

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Секретная служба США опровергла сообщения о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом.

Немногим ранее Секретная служба сообщила, что перехватила два взрывчатых устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Кроме того, телеканал CNN сообщал о перехвате службой подозрительной посылки, адресованной в Белый дом.

"На данный момент Секретная служба перехватила две подозрительные посылки: одна в Нью-Йорке и одна в Вашингтоне. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности", — сообщает Секретная служба в Twitter.