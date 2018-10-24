Саудовский принц назвал убийство Хашукджи "очень болезненной историей"

ДОХА, 24 окт — РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал очень болезненной для всех подданных королевства историю с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи. Трансляцию его выступления на инвестиционном форуме Future Invertment Initiative в Эр-Рияде вел саудовский новостной канал "Аль-Ихбария".

"Инцидент с Джамалем Хашукджи очень болезненный для всех, особенно саудовцев, и для любых людей в мире. Это ужасный инцидент, которому абсолютно нет оправдания. Королевство сейчас вместе с турецким правительством проводит расследование, чтобы прийти к результатам, отдать подозреваемых под суд и наказать их по всей строгости закона", — сказал Мухаммед бен Салман.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.