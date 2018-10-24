В Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center после сообщений о бомбе

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

Полиция у здания Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN. 24 октября 2018

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN, эвакуировано из-за сообщений о взрывном устройстве.

Сигнал тревоги, раздавшийся в здании около 10 утра, был слышен в прямом эфире. Как передает прервавший программу ведущий Джим Скуитто, здание окружено полицией. По словам сотрудников телекомпании, полиция попросила не просто выйти из здания, а удалиться на соседние улицы.

По предварительным данным, эвакуация произошла из-за получения "подозрительной посылки", которую обнаружили во время сортировки почты.

Городское полицейское управление в своем Twitter просит "избегать" находиться на Манхеттене рядом с домом 10 Columbus Circle, где расположено здание Time Warner Center.

Жителям района рядом со зданием Time Warner Center в Нью-Йорке приходят смс-оповещения с призывом не покидать дома. Ранее само здание, где, кстати, расположена телекомпания CNN, было эвакуировано. pic.twitter.com/MrjiGIXBAK — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 октября 2018 г.

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