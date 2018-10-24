В Нью-Йорке эвакуировали здание Time Warner Center после сообщений о бомбе

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Здание Time Warner Center в Нью-Йорке, где расположена телекомпания CNN, эвакуировано из-за сообщений о взрывном устройстве.
По предварительным данным, эвакуация произошла из-за получения "подозрительной посылки", которую обнаружили во время сортировки почты.
Городское полицейское управление в своем Twitter просит "избегать" находиться на Манхеттене рядом с домом 10 Columbus Circle, где расположено здание Time Warner Center.
Жителям района рядом со зданием Time Warner Center в Нью-Йорке приходят смс-оповещения с призывом не покидать дома. Ранее само здание, где, кстати, расположена телекомпания CNN, было эвакуировано. pic.twitter.com/MrjiGIXBAK— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 24 октября 2018 г.