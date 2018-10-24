Трамп призвал сторонников незаконной иммиграции оценить ситуацию в Европе

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ситуации с караваном нелегальных иммигрантов из Гондураса снова высказался против незаконной иммиграции и призвал обратить внимание на ситуацию в Европе.

"Для тех, кто хочет и выступает за незаконную иммиграцию, просто хорошенько посмотрите на то, что случилось с Европой за последние пять лет. Полный бардак! Они только хотят, чтобы было (возможно — ред.) заново принять это решение", — написал Трамп в Twitter.

"Мы великое суверенное государство. У нас крепкие границы, и мы никогда не примем людей, прибывающих в нашу страну незаконно ", — добавил он.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что караван нелегальных иммигрантов из Гондураса, продвигающийся через территорию Мексики, "ни при каких обстоятельствах" не перейдет границу США.

Сам Трамп также утверждал, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монтес во вторник опроверг утверждения Трампа о том, что в составе каравана мигрантов в сторону США двигаются преступные элементы.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.